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Ekonomi UTİB Başkanı Engin: "İhracat iplik olarak değil, bitmiş ürün olarak yapılmalı"
Ekonomi

UTİB Başkanı Engin: "İhracat iplik olarak değil, bitmiş ürün olarak yapılmalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:13:36 -
UTİB Başkanı Engin: "İhracat iplik olarak değil, bitmiş ürün olarak yapılmalı"

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Dünyanın her yanına ihracat yapıyoruz ama ihracat iplik olarak değil, bitmiş bir ürün, perde, jean pantolon ya da maske olarak yapılmalı." ifadesini kullandı.

Engin, "TİM Women Export Talks-3" buluşmaları kapsamında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "İhracata Nasıl Başladık, Nasıl Başardık?" konulu toplantıda, krizlerin girişimciler için büyük fırsatlar olduğunu, pandemi sürecinin girişimcileri harekete geçirdiğini anlattı.

Pandemi sürecinin getirdiği sorunlara çare olabilecek projelerle seslerini duyurmanın girişimciler için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

"Yenilikleri hep birlikte yakından takip ettik. İlk günden itibaren ürün geliştirmeye çok önem verdik. Şu anda kendi firmamızda üretimimizin yüzde 30'unu ihraç ediyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda çok şanslı bir ülkeyiz. Hammadde ihraç eden ülke olmayı Türkiye'ye yakıştıramıyorum. Bizim ihracatını yaptığımız ürünler, fonksiyonel ürünler. Dünyanın her yanına ihracat yapıyoruz ama ihracat, iplik olarak değil, bitmiş bir perde, jean pantolon ya da maske olarak yapılmalı. Türkiye, tekstilde gerçekten çok başarılı bir ülke. Türkiye'de tekstil sektörü hep var ve revaçta olacak."

Engin, kadınların ihracatta başarılı olması için cesur olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Teknolojinin gelişimiyle birlikte insanların ihtiyaçları sürekli olarak değişiyor. Talepler, istekler ve beklentiler değişiyor. İhracatçı olmak, çok kısa olmayan bir süreç; ciddi bir sabır, efor ve birikim gerektiriyor. Bunlar, kadınların çok hakim olduğu konular. Kadınların ihracatta başarılı olmamaları için hiçbir sebep yok." değerlendirmesinde bulundu.

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