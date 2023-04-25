Utanmaz CHP'li, açık açık FETÖ'cüyü savundu

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Urla Belediyesi’nin önünden bir video yayınladı. Özkan, videoda “Urla’da kayyum istemiyoruz. Türkiye’de kayyum istemiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Demokrasi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

Önceki dönem CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ üyeliğinden ceza almıştı. Özkan, videoda şu sözleri verdi:

“Urla Belediyesi’nin önündeyiz. Bu belediye kayyum tarafından yönetiliyor. Kayyum Urla’yı perişan etmiş durumda. Her bir sokak köstebek yuvası gibi. Girmek mümkün değil çıkmak mümkün değil. Kayyumlar yoluyla demokratik yolla seçilmiş insanların seçilmişliklerine son vererek, insanların demokrasi içinde yaşamasını engelleyerek, otokrasiyle bu yolları bozanları, Urla’yı yönetemeyenleri hesaba alacağız.”

Urla’da son 2 aydır İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İZSU tarafından su altyapısı yenileniyor. Ayrıca yine İBB ortaklığı bulunan İzmirGaz, doğal gaz sisteminin kurulumu için 2023 planlarında yer alan uygulamayı yürütüyor. Her iki koldan yapılan düzenlemeler, seçim öncesi şubat ve mart aylarına denk getirildi. Tuncay Özkan, bu çalışmalar nedeniyle oluşan aksaklıkları kayyumun hesabına yazarak şunları söyledi:

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“Urla halkına söz veriyoruz. Onların demokratik yollarla seçtiği insanları engelleyenleri, demokrasiyi engelleyenleri hukuk önünde hesap vermeye, hukuk önünde ne yaptıklarını anlatmaya fırsat tanıyacağız. Bu çok önemli bir şey. Urla’nın halini bir görseniz içler acısı. Urla’nın halini görseniz oturur ağlarsınız. Böyle şey olmaz. Belediye başkanlarımızın yaptığı bütün yolları, alt yapıyı perişan ederek, Urla’yı yönetilemez kılarak, içinden çıkılmaz bir kent haline getirerek Urla’ya verdikleri zararın hesabını verecekler. Urla’da kayyum istemiyoruz. Türkiye’de kayyum istemiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Demokrasi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Özkan'ın can siperane savunduğu Burak Oğuz, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldı.

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmış, ardından da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Açılan dava sonrası mahkeme, 3 Temmuz 2020'deki karar duruşmasında, Oğuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Verilen cezanın gerekçeli kararında, "Sanığın örgüt üyesi olduğu kabul edilip hiyerarşik yapıya dahil olarak örgüt tarafından verilen görevleri yerine getirmeye hazır vaziyette beklediği, örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt ile organik bir bağ kurduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır." ifadesine yer verilmişti. Yurt dışı yasağı konularak tahliye edilen Oğuz'un istinafa yaptığı itiraz reddedilmiş, karar Bölge Adliye Mahkemesi’nden de geçmişti. Yargıtay süreci ise devam ediyor.

Öte yandan Tuncay Özkan, sahibi olduğu Kanaltürk televizyon kanalını 4 yıl yönettikten sonra, 2008 yılında FETÖ’cü Akın İpek’e satmış ve o dönem satışla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Alanlara teşekkür ediyorum. Koza Grubu’na buradan teşekkür ediyorum. Koza Grubu eğer gelip almasaydı yarın bu malların tamamı haraç mezat satılacaktı. Koza Grubu’na hayırlı uğurlu olsun.”

Özkan, videoyu "Türkiye'de ve Urla'da kayyum istemiyoruz! Belediyelere kayyum atanması uygulaması 15 Mayıs'ta son bulacak. Kayyum atanan Urla Belediyemiz önünden seslendik." notuyla paylaştı.

Kayyum atanan belediyelerin çok büyük çoğunluğu HDP/PKK'nın elindeydi. Terör örgütüne finansman ve hizmet sağlanmasının önüne geçen kayyum uygulamasının kalkmasını PKK ve siyasi uzantısı HDP istiyor.

Kaynak: Aydınlık