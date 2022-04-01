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Gündem Utanmasa "Erdoğancıydım" diyecek! SİHA Sezgin uçuşa geçti
Gündem

Utanmasa "Erdoğancıydım" diyecek! SİHA Sezgin uçuşa geçti

AK Parti için 2002'den önce mağduriyetlerinizin arkasında durduk" ifadelerini kullanan “SİHA Sezgin” namıyla bilinen CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, utanmasa "ben de Erdoğancıydım" diyecekti. Uçuşa geçen SİHA Sezgin'in bu sözleri 'anlamsız boş ifadeler' olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 12:05:00 - 2022-04-01 12:23:51
Utanmasa "Erdoğancıydım" diyecek! SİHA Sezgin uçuşa geçti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu’nda, seçim mevzuatında değişiklik teklifi ile ilgili konuştu.

Türkiye’nin teröristlere yönelik SİHA saldırılarını eleştirdiği için “SİHA Sezgin” namıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu, konuyu döndü dolaştırdı AK Parti'ye getirdi.

Uçuşa geçen SİHA Sezgin, “Biz sizin yanınızda durduk bakın, 2002’den önce yanınızda durduk. Mağduriyetlerinizin arkasında durduk." dedi.

Utanmasa "ben de Erdoğancıydım" diyecekti

Utanmasa "ben de Erdoğancıydım" diyecek olan CHP'ni SİHA Sezgin'inin bu sözleri, 'anlamsız boş ifadeler' olarak yorumlandı.

 

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Yorumlar

Ahmed

Terörist geberiklerinin müdavimi ,gölge etme yeter, kendine hayrı olmayan Hadsiz.

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