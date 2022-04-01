Utanmasa "Erdoğancıydım" diyecek! SİHA Sezgin uçuşa geçti
AK Parti için 2002'den önce mağduriyetlerinizin arkasında durduk" ifadelerini kullanan “SİHA Sezgin” namıyla bilinen CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, utanmasa "ben de Erdoğancıydım" diyecekti. Uçuşa geçen SİHA Sezgin'in bu sözleri 'anlamsız boş ifadeler' olarak yorumlandı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu’nda, seçim mevzuatında değişiklik teklifi ile ilgili konuştu.
Türkiye’nin teröristlere yönelik SİHA saldırılarını eleştirdiği için “SİHA Sezgin” namıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu, konuyu döndü dolaştırdı AK Parti'ye getirdi.
Uçuşa geçen SİHA Sezgin, “Biz sizin yanınızda durduk bakın, 2002’den önce yanınızda durduk. Mağduriyetlerinizin arkasında durduk." dedi.
Utanmasa "ben de Erdoğancıydım" diyecekti
Utanmasa "ben de Erdoğancıydım" diyecek olan CHP'ni SİHA Sezgin'inin bu sözleri, 'anlamsız boş ifadeler' olarak yorumlandı.