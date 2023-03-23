Utanmaları da yok, saygıları da yok... Rezil dizilerini bir de savunuyorlar!

Ramazan Ayına başladığımız şu günlerde saygısızca ve utanmadan ekranlara çıkan ve yaşadıkları ülkeyi küçümseme cüretinde bulunan sözde oyuncular mide bulandırdı. Kızılcık Şerbeti’nin oyuncuları 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu. Bazı sahneler yüzünden RTÜK tarafından ceza alan diziye dair konuşan oyuncular karara tepki gösterdi. "21. yüzyılda yaşıyoruz ya" diyen oyunculara kararı 'utanç verici' buldu.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncuları Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç konuk oldu.

Gerdek sahnesi nedeniyle RTÜK'ün %5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmesinin ardından oyuncular isyan etti.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım Arslan' karakterine hayat veren Evrim Alasya ise "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev Arslan'a hayat veren Müjde Uzman ise "Beğenmiyorsan izleme" yorumunda bulundu.