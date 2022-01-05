Utanmaları da yok! Acun Ilıcalı'nın 'son fitnesi' Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya rezilliği böyle savundu!

yeniakit.com.tr

Batı kültürüne ait programları Türk toplumuna sunarak kültür yozlaşması yaşatan Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen bünyesinde bulunan 'Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, RTÜK tarafından verilen cezayı eleştirdi. Kaya, programdaki küfür ve hakaretleri de savunarak 'hem suçlu hem güçlü' dedirtti.

RTÜK'ten Konuşanlar'a ceza

RTÜK, sözde mizah adı altında küfürlerin havada uçuştuğu, ahlaki değerlerin hiçe saylıdığı Konuşanlar programı nedeniyle Exxen’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

RTÜK’ün cezasını eleştiren Konuşanlar’ın sunucusu Hasan Can Kaya, bir yandan cezaya tepki gösterirken diğer yandan da programdaki rezillikleri savundu.

'Bu bir iftiradır, karalama kampanyasıdır'

Son olarak bir kadın seyircinin babasına küfretmesinin ardından tepkilerin çığ gibi yağdığı Konuşanlar’a yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü belirten Kaya, "Bilmeyen şöyle zannediyor sanki biz seyirciye küfür edebiliyormuşuz gibi bir algı var. Böyle bir şey olabilir mi? Türk halkına kim küfredebilir, küfür ederek kim güldürebilir? Bu bir iftiradır, karalama kampanyasıdır" dedi.

Genç nesli 'küfürbaz' olarak yansıttı

‘Lise ortamındaki samimi arkadaş atmosferini yaşatıyoruz’ diyerek genç nesli ‘küfürbaz’ olarak lanse edip bir de yaptıkları rezilliklerin üzerine tüy diken Kaya şu ifadeleri kullandı:

Biz platform geçtikten sonra tarzımızdan taviz verseydik, ki zaten arkadaşlar mizah, dili bozma yeridir. Tırnak içinde söylüyorum serseri bir dil kullanılır. Herkese yağ çekerek bir mizah ortamı oluşturamazsınız. Hayatında kimseyle şakalaşmamış insanlar bunu iddia ederler. Ama ülkemizde komedi ile ilgili büyük kitlelere hitap eden herkes ya sansüre uğramıştır ya sık sık eleştirilmiştir. Bu işin bedeli bu büyük kitlelere oynayan bir komedi insanıysan sansürü eninde sonunda yiyecektik. Bilmeyenler bir şey gelmiyor başınıza diye şaşırıyordu.

'Bizim programımız birleştirici'

Toplum ahlakının hiçe sayıldığı, hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu programının ‘birleştirici’ olduğunu iddia eden Kaya, "Başörtülü, seküler, muhalif seyircimiz de vardır. Bizim programımızda hepsi yan yana omuz omuza gülerler. Lisedeki en arka sırasındaki dörtlü gibidirler. Konuşanlar seyircisi akıl sağlığı, ruh sağlığı en olgun kesim olabilir. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir" şeklinde konuştu.