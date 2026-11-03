Bu belirtileri hafife almayın: İşte mantar zehirlenmesini anlamanın yolu!
Doğada kendiliğinden yetişen mantarları tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Yenilebilir ve zehirli mantarların karıştırılması sonucunda ölümcül durumlar meydana geliyor.
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Doğada kendiliğinden yetişen mantarları tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Yenilebilir ve zehirli mantarların karıştırılması sonucunda ölümcül durumlar meydana geliyor.
Bazı mantar türlerinde bulunan zehirli bileşenler insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Doğada yetişen her mantarın yenilebilir olduğu düşüncesi sonucunda kötü sonuçlar meydana geliyor. Bazı mantarlarda bulunan zehirli maddeler vücutta sindirim sisteminden sinir sistemine, karaciğerden böbreklere kadar farklı organlara zarar veriyor.
Zehirlenmeye yol açan başlıca nedenler şöyle: Zehirli türlerin yanlışlıkla toplanması: Yenilebilir mantarlarla zehirli türlerin karıştırılması. Doğal toksinler: Bazı mantarlarda olan zehirli bileşikler, pişirme işlemiyle de etkisini kaybetmiyor bu nedenle zehirlenme yaşanıyor. Ağır metal birikimi: Mantarlar yetiştikleri ortamdan kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller bulunabiliyor. Yanlış bilgiler: Salyangozların yediği mantarın zehirsiz olduğu veya sirkeyle bekletilen mantarın zehrinden arındığı gibi bilgilerin bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.
MANTAR ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Zehirlenme belirtileri, tüketilen mantarın içerdiği toksine göre değişiyor. İlk saatlerde ortaya çıkabilen belirtiler şöyle: Şiddetli mide ve karın ağrısı Bulantı ve kusma Sulu veya kanlı ishal Aşırı terleme ve tükürük salgısında artış Baş dönmesi Tansiyon düşüklüğü ve nabız değişiklikleri
İlerleyen saatlerde görülebilen belirtiler ise şöyle: Ciltte ve göz aklarında sararma İdrar miktarında belirgin azalma veya idrar yapamama Bilinç bulanıklığı Halüsinasyon ve davranış değişiklikleri Aşırı uyku hali ve bilinç kaybı Özellikle mantar tüketiminden 6 saatten daha uzun süre sonra başlayan şikâyetler, bazı ölümcül zehirlenmelere neden olabiliyor.
TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN EN TEHLİKELİ ZEHİRLİ MANTAR TÜRLERİ Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bazı mantar türleri, içerdikleri toksinler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En tehlikeli mantar türleri şunlardır: Amanita phalloides (Köygöçüren) Amanita muscaria (Sinek Mantarı) Cortinarius orellanus Galerina marginata Gyromitra esculenta
MANTAR ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİNDE NE YAPILMALI? Doğadan toplanan mantarı tükettikten sonra herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda belirtilerin geçmesini beklemek büyük risk oluşturabiliyor. Zehirlenme şüphesinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı veya acil tıbbi yardım alınmalıdır. Tüketilen mantarın kalan örneği veya yemek artığı varsa güvenli şekilde saklanarak sağlık ekibine gösterilmelidir. Aynı mantardan yiyen diğer kişilerde henüz belirti görülmese bile tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Doktor önerisi olmadan kusturmaya çalışılmamalıdır. Yoğurt, süt, sirke veya benzeri karışımlarla zehrin etkisini geçirmeye çalışılmamalıdır.
MANTAR ZEHİRLENMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR? Mantar zehirlenmesinin tedavisi, mantarın türü, tüketim şekli ve kişinin durumuna göre değişiklik gösterir. Hastaya yapılan gerekli kan ve idrar testlerinin ardından karaciğer ile böbrek fonksiyonları da kontrol edilir. Zehirlenmenin tedavi şekli de değişiri. Tedavi olarak; kömür uygulaması, damar yoluyla sıvı ve elektrolit desteği veya belirli toksinlere yönelik ilaç tedavileri uygulanır. Ciddi karaciğer hasarı gelişen bazı hastalarda ise karaciğer nakli değerlendirilmesi gerekebiliyor. Bu nedenle tedavinin hastanede, zehirlenmenin türüne göre belirlenmesi gerekiyor.
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