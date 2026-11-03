Bu belirtileri hafife almayın: İşte mantar zehirlenmesini anlamanın yolu!

MANTAR ZEHİRLENMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR? Mantar zehirlenmesinin tedavisi, mantarın türü, tüketim şekli ve kişinin durumuna göre değişiklik gösterir. Hastaya yapılan gerekli kan ve idrar testlerinin ardından karaciğer ile böbrek fonksiyonları da kontrol edilir. Zehirlenmenin tedavi şekli de değişiri. Tedavi olarak; kömür uygulaması, damar yoluyla sıvı ve elektrolit desteği veya belirli toksinlere yönelik ilaç tedavileri uygulanır. Ciddi karaciğer hasarı gelişen bazı hastalarda ise karaciğer nakli değerlendirilmesi gerekebiliyor. Bu nedenle tedavinin hastanede, zehirlenmenin türüne göre belirlenmesi gerekiyor.