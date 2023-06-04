Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

28 Mayıs seçimlerinde millet, iradesini kullanarak sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından seçim gecesi ilk kez Külliye'de yapılan balkon konuşmasında Cumhur İttifakı'na destek veren liderler el el hep birlikte fotoğraf verdi.

Külliye'de verilen poz, muhalifler tarafından hedef gösterilirken, aktif siyaseti bıraktığını açıklayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş terörden tutuklu bulunduğu cezaevinden, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na fıkralara konu olacak bir çağrı yaptı.

Demirtaş'tan Yapıcıoğlu'na HDP çağrısı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan başta CHP olmak üzere 6'lı masa ortakları tarafından terörle ilişkilendirilmek istenen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na 'HDP'nin elini tutun' çağrısında bulundu.

Kürt çocuklarını dağa kaçırtıp terör elebaşlarına peşkeş çektirirken kendi evlatları yurt dışında keyif yapan HDP'lilerin hala Kürtlerin savunucusu olduğunu iddia eden Demirtaş şöyle dedi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

''HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey’i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray’ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici’nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur’’