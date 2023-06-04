  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı
Siyaset

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 17:07:00 - 2023-06-04 17:56:21
Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Terörden cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalifler tarafından linç kampanyasına uğratılan ve terör örgütü PKK'ya karşı açıklamaları ve eylemleri nedeniyle HDP tarafından sevilmeyen HÜDA PAR'a işbirliği çağrısı yaptı.

28 Mayıs seçimlerinde millet, iradesini kullanarak sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından seçim gecesi ilk kez Külliye'de yapılan balkon konuşmasında Cumhur İttifakı'na destek veren liderler el el hep birlikte fotoğraf verdi.

Külliye'de verilen poz, muhalifler tarafından hedef gösterilirken, aktif siyaseti bıraktığını açıklayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş terörden tutuklu bulunduğu cezaevinden, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na fıkralara konu olacak bir çağrı yaptı.

Demirtaş'tan Yapıcıoğlu'na HDP çağrısı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan başta CHP olmak üzere 6'lı masa ortakları tarafından terörle ilişkilendirilmek istenen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na 'HDP'nin elini tutun' çağrısında bulundu.

Kürt çocuklarını dağa kaçırtıp terör elebaşlarına peşkeş çektirirken kendi evlatları yurt dışında keyif yapan HDP'lilerin hala Kürtlerin savunucusu olduğunu iddia eden Demirtaş şöyle dedi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

''HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey’i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray’ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici’nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur’

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edilince tekbir sesleri yükseldi!
Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edilince tekbir sesleri yükseldi!

Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun adı anons edilince tekbir sesleri yükseldi!

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!

Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan tokat gibi 'terör' cevabı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde böyle anlatılmış! İşte o sahne...
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde böyle anlatılmış! İşte o sahne...

Siyaset

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde böyle anlatılmış! İşte o sahne...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken HÜDA PAR açıklaması!
Bakan Soylu'dan dikkat çeken HÜDA PAR açıklaması!

Siyaset

Bakan Soylu'dan dikkat çeken HÜDA PAR açıklaması!

HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'
HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'

Siyaset

HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'

Akit TV'ye konuk olan Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan o iddialara yalanlama
Akit TV'ye konuk olan Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan o iddialara yalanlama

Siyaset

Akit TV'ye konuk olan Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan o iddialara yalanlama

HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler!
HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler!

Siyaset

HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler!

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti
HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

Siyaset

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM'de yemin etti
HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM'de yemin etti

Siyaset

HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM'de yemin etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23