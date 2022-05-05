Utanmadan bir de aday mı yapacaksınız? Demirtaş’ın avukatından şaka gibi sözler

Avukat Mahsuni Karaman, HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu.

Mahsuni Karaman, Demirtaş’ın hakkındaki hapis cezası kararının Nisan 2021’de Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştiğine dikkat çekti. Karaman, Demirtaş’la ilgili tutukluluk ve mahkûmiyet kararlarını “hak ihlali” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürdüklerini, iptalini istediklerini ancak mahkemenin henüz bu başvuruyu incelemeye almadığını söyledi.

AYM’den gelecek haberi beklediklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

“Aslında infazın bittiğini görüyoruz. İnfaz edildi ama infaz edilmesi yetmiyor. Siyasi yasaklı olması sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüzde bir yıl gibi bir süre var. Anayasa Mahkemesi, bizim itiraz başvurumuzu incelemeye alır, hak ihlali kararı verirse durum değişebilir. Mahkemenin ne yapacağını göreceğiz. Ama Demirtaş’ın şimdilik hukuken cumhurbaşkanı adayı olma şansı yok.

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi henüz bir şey demediği için tutuklu Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesinin önündeki hukuki engel sürüyor.”