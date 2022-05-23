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Gündem Utanma duygusundan çok uzak! FOX'un elemanı Gülbin Tosun bir rezillik daha
Gündem

Utanma duygusundan çok uzak! FOX'un elemanı Gülbin Tosun bir rezillik daha

Yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV'nin algı operatörlerinden Gülbin Tosun, başıboş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini sosyal medya üzerinden tehdit etti. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sonrası vatandaşlar istifa çağrısı yaparken Tosun'dan utanma duygusundan uzak bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:30:00 -
Utanma duygusundan çok uzak! FOX'un elemanı Gülbin Tosun bir rezillik daha

Antalya Serik'te geçtiğimiz aylarda meydana gelen olaya göre 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar adlı kız çocuğu, köpekten kaçarken kamyonun altında kalmış, ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yayınlarıyla ekranları kirleten FOX TV'nin algı operatörlerinden Gülbin Tosun sosyal medya üzerinden yaptığı skandal paylaşımla minik Mahra'nın annesine "Senin peşinden yarın geliyorum", "Arsız sefil" diye hakaret ederek tehdit etti.

Başı boş köpekler yüzünden evladını kaybeden acılı anneye, diş gösteren Tosun'un skandalı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren vatandaşlar, Gülbin Tosun istifa çağrısında bulundu.

Utanma duygusundan uzak açıklama

İstifaya çağrılarına yönelik utanma duygusundan uzak bir açıklama yapan FOX'un elemanı, sonuna sırıtma emojisi koyduğu "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah." ifadelerini kullandı. 

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