'Utanın be utanın' diyerek çileden çıkan Necmettin Batırel istifa etti
Beşiktaş tribünlerinde atılan, "Hükümet istifa" sloganlarından sonra ekonomist Necmettin Batırel de siyah beyazlı kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünlerden yükselen ve tepki çeken “Hükümet istifa” tezahüratlarından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli’nin ardından birkaç istifa haberi daha gelirken ekonomist Necmettin Batırel de Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Ekonomi yazarı Necmettin Batırel Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından Şu sözlerle duyurdu:
Bugünden itibaren Beşiktaş taraftarlığımı mezara gömdüm. Sporu siyasete alet ettiler. Yazıklar olsun. Utanın be utanın Erdoğan olmasaydı o stada asla kavuşamazdınız.