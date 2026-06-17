Karaman'da kahreden olay: 3'ü çocuk 5 kişi öldü!
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
ŞANLIURFA'DA FECİ KAZA: 2 KİŞİ ÖLDÜ Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. D.A. idaresindeki 01 AVY 419 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu kırsal Yanaloba mevkisinde B.Y. yönetimindeki 41 SC 329 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hasan Ataş ve Ayşe Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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