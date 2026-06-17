Ritim bozukluğuna da değinen Uzm Dr. Güven Kızılkale, kalple ilgili şu uyarılarda bulundu: "Kalp hastalığı bulunmayan orta yaşlı bireylerde ise çok nadir durumlarda, özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında ritim bozukluklarına yol açabilirler. Ancak bu bazı grup psikiyatrik ilaçlar için geçerlidir. Bunun dışında, birinci grup olarak adlandırdığımız ve günümüzde yaygın olarak kullanılan antidepresanlarda ciddi kardiyolojik riskler söz konusu değildir."