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#1
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

Antidepresan kullanan birçok kişi, bu ilaçların kalp sağlığı üzerindeki etkilerini merak ediyor. Özellikle kalp hastalığı bulunan bireylerde "Antidepresanlar kalbe zarar verir mi?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale antidepresanların doğru hasta seçimi ve uygun dozlarda kullanıldığında çoğu zaman ciddi bir kardiyolojik risk oluşturmadığını, hatta stres ve kaygının kontrol altına alınmasının kalp sağlığına olumlu katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Uzman ayrıca, bazı psikiyatrik ilaçlarda dikkat edilmesi gereken risklere ve antidepresan kullanırken beslenme konusunda bilinmesi gereken önemli noktalara da dikkat çekiyor.

#2
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

Antidepresanların kalp üzerindeki etkileri merak ediliyor. Uzm Dr. Güven Kızılkale, doğru doz ve uygun hasta grubunda kullanılan antidepresanların ciddi kardiyolojik risk oluşturmadığını, kalp hastalarında ise stresin kontrol altına alınmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

#3
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

Antidepresanların kalp üzerindeki etkilerini değerlendirirken hastanın yaşı ve eşlik eden kalp hastalıklarının olup olmaması büyük önem taşıdığını ifade eden Kızılkale, sözlerine şöyle devam etti:

#4
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

"Kalp rahatsızlığı bulunan bir hasta için antidepresanlar çoğu zaman zarardan çok fayda sağlar. Çünkü stres ve kaygının kontrol altına alınması, kişinin genel sağlık durumuna da olumlu katkıda bulunur. Kişi yoğun stres altında olmadığında bağışıklık sistemi daha az baskılanır. Bu nedenle antidepresanlar, çoğu durumda bir risk oluşturmaktan ziyade ek faydalar sağlayabilir."

#5
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

Ritim bozukluğuna da değinen Uzm Dr. Güven Kızılkale, kalple ilgili şu uyarılarda bulundu: "Kalp hastalığı bulunmayan orta yaşlı bireylerde ise çok nadir durumlarda, özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında ritim bozukluklarına yol açabilirler. Ancak bu bazı grup psikiyatrik ilaçlar için geçerlidir. Bunun dışında, birinci grup olarak adlandırdığımız ve günümüzde yaygın olarak kullanılan antidepresanlarda ciddi kardiyolojik riskler söz konusu değildir."

#6
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

"Ancak bunlar genellikle antidepresan değil; çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullanılan ilaçlar ya da bazı durumlarda tedaviye eklenen antipsikotik grubu ilaçlardır. Bu ilaçlar belirli riskler taşıyabilir. Ancak gerekli ön değerlendirmeler yapıldığında, gerekirse tedavi öncesinde kardiyolojik muayene gerçekleştirildiğinde ve ilaçlar uygun dozlarda kullanıldığında genellikle herhangi bir sorun oluşturmazlar."

#7
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

"BİTKİSEL KARIŞIMLARLA TEPKİMEYE GİREBİLİR"

#8
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

Antidepresan kullanırken tüketilmesi ya da kaçınılması gereken gıdalara gelince; günümüzde kullanılan birçok antidepresan için "şu gıdalardan kesinlikle uzak durulmalıdır" şeklinde genel bir kural bulunmadığını ifade eden Uzm Dr. Güven Kızılkale, şunları kaydetti:

#9
Foto - Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama

"Bitki çaylarının büyük bir kısmı güvenli kabul edilse de, özellikle içeriği tam bilinmeyen veya ticari amaçla satılan bazı bitkisel karışımların ilaçlarla etkileşime girebileceği unutulmamalıdır. Bazı ilaçların iştah açtığı bilinmektedir. Bu ilaçları kullanırken karbonhidrat ve glutenden uzak durarak; Akdeniz tipi diyetle beslenmesi kilo alımını engeller."

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