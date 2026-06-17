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#1
Foto - Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet

Maçta Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Romano Schmid, 76. dakikada Al-Arab (KK) ve 90+12. dakikada penaltıdan Arnautovic kaydetti. Ürdün'ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise 50. dakikada Olwan'dan geldi.

#2
Foto - Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet

Bu sonucun ardından Avusturya, gruptaki ilk maçından üç puanla ayrıldı. Ürdün ise turnuvaya puansız başladı.

#3
Foto - Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet

Avusturya, bu galibiyetle Dünya Kupası tarihindeki uzun süren galibiyet hasretine de son verdi. Kırmızı-beyazlılar, turnuvadaki son galibiyetini 19 Haziran 1990'da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD'yi 2-1 mağlup ederek almıştı. Avusturya, 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yeniden üç puan sevinci yaşadı.

#4
Foto - Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet

Avusturya, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.00'de Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise 23 Haziran Salı günü TSİ 06.00'da Cezayir ile mücadele edecek.

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