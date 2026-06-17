Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Avusturya, en son İtalya 90 Dünya Kupası’nda ABD’yi 2-1 yenmişti.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Avusturya, en son İtalya 90 Dünya Kupası’nda ABD’yi 2-1 yenmişti.
Maçta Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Romano Schmid, 76. dakikada Al-Arab (KK) ve 90+12. dakikada penaltıdan Arnautovic kaydetti. Ürdün'ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golü ise 50. dakikada Olwan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Avusturya, gruptaki ilk maçından üç puanla ayrıldı. Ürdün ise turnuvaya puansız başladı.
Avusturya, bu galibiyetle Dünya Kupası tarihindeki uzun süren galibiyet hasretine de son verdi. Kırmızı-beyazlılar, turnuvadaki son galibiyetini 19 Haziran 1990'da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD'yi 2-1 mağlup ederek almıştı. Avusturya, 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda yeniden üç puan sevinci yaşadı.
Avusturya, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.00'de Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün ise 23 Haziran Salı günü TSİ 06.00'da Cezayir ile mücadele edecek.
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