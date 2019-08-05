Utançtan yüzlerini kapattılar Gaziantep'te fıstık bahçelerinden Antep fıstığı çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Enselenen şahısların utançtan yüzlerini kapamaları dikkatlerden kaçmadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, fıstık bahçelerinden Antep fıstığı çaldığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Polisler yakalanan şahısların utançtan yüzlerini kapamaları dikkatlerden kaçmadı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerindeki hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. 250 kilo fıstık bulundu Bahçelere girerek, ağaçlardaki fıstıkları çalanların bulunduğu 2 otomobili tespit eden ekipler, sürücüleri Turnalı Mahallesi kırsalında durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, çalındığı değerlendirilen 250 kilo Antep fıstığı ele geçirildi. Utançtan yüzlerini kapattılar Otomobil sürücüsü F.Ö. ile yanında bulunan M.Ö., S.Ö. ve M.Ö., gözaltına alınarak, sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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