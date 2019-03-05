0553 313 94 23

Üşüyen eller bir çok hastalığın habercisi olabilir

Ellerin aşırı üşümesine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Romatoloji Uzmanı Uzm.

05 Mart 2019 Salı 09:50
Üşüyen eller bir çok hastalığın habercisi olabilir

Ellerin aşırı üşümesine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, üşümenin altından başka hastalıkların çıkabileceğini dikkat çekti.


Soğukta ellerin gereğinden fazla üşümesi olarak tanımlanan raynaud fenomeni, birçok kişide ciddi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Rahatsızlığın pek çok insanda görüldüğünü vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, “Eller gereğinden fazla üşüyor ve ısınma süresi uzuyorsa, çok hafif soğuklarda bile eller buz gibi oluyorsa, burada raynaud fenomeninden şüphelenmek gerekir. Bu, soğukta aslında vücudun doğal korunma mekanizmasının şiddetlenmiş halidir. Soğukta ellerimizdeki ve ayaklarımızdaki damarlar büzülerek vücuttaki ısıyı korumaya çalışır. Raynaud fenomeni varlığında bu büzülme şiddeti, çok fazladır. Birden bire ellerde ve ayaklarda çok şiddetli damarlarda büzülme olur ve kanlanma neredeyse durur. Kanlanma durduğu için önce el-ayak beyaz bir hal alır. Daha sonra kanlanma geçici olarak durduğu için morarmaya başlar. Sonra yavaş yavaş damarlar açılır, elimize ayağımıza kan gider ve kızarmalar başlar. Önce beyazlaşma, sonra hafif bir morarma ve peşinden kızarmayla sonuçlanır. Bu üçlü gidişi bazen sıralı görmeyiz. ‘Elim beyazlaşıyor, kızarıyor, morarıyor’ diyebilir hastalarımız. Kişide raynaud fenomeni varsa, altında başka hastalıklar yatabileceği için çok önemlidir" diye konuştu.


10-20 kadından 1 ya da 2’sinde raynaud fenomeninin görüldüğünü de dile getiren Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, “Bazı kadınlarda yapıları gereği böyle olsa da bunların bir kısmında romatizmal hastalıklar olabilir. İlaç kullanımlarına bağlı olabilir. Başka sistem hastalıklarının bulgusu olabilir. Bu yüzden buna dikkati çekmek gerekir. Eğer soğukta ellerde lüzumundan fazla bir üşüme, morarma, kızarma, beyazlaşma oluyorsa, bunun yeniden ısınması çok uzun zaman alıyorsa, özellikle erkeklerde varsa ve 40 yaşın üzerinde birden bire ortaya çıktıysa, ileri yaşta olmaya başladıysa, mutlaka bunun altında başka bir neden var mı diye araştırmak gerekir. Raynaud fenomeninin en önemli kısmı da budur. Bir hastalık olmayabilir ama başka hastalıkların bulgusu olabilir. Eğer hastalık değilse, yani doğal olarak varsa ve altında başka bir hastalık yoksa ve gerçekten şiddetli seyrediyorsa o zaman bazı kan sulandırıcı ilaçlar veya damar açıcı ilaçlar verebiliriz. Fakat altında bir hastalık varsa yani bir bağ doku hastalığı veya sistemik bir hastalık varsa o zaman nedene uygun tedavi etmek gerekir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Şeker, pancar ekimini Niksar’dan başlattı
    1. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    2. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    4. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    6. 23 zincir markete soruşturma
    7. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    8. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    9. Borsa güne düşüşle başladı
    10. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    11. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    12. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    13. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    14. Enflasyona tanzim freni
    15. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    16. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    17. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    18. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    19. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    20. İhracat pusulasında ibre yukarı
    21. Beşiktaş Sompo Japan, Fransa..
    22. Akar: "Güven artırıcı önlemleri de..
    23. Milli Savunma Bakanı Akar, Orgeneral..
    24. Başkan Büyükkılıç: Şehir içi ulaşımı..
    25. Marketten çıkan adamla kaldırımda..
    26. Poşet uygulaması kadınların çanta..
    27. Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret..
    28. Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin..
    29. Afrin'de teröristler askerimize ateş..
    30. 6 farklı bisikleti çalan şahıs..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!