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Gündem Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza
Gündem

Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince görevlilerince usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde usülsüz kullananlara ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:44:00 -
Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza

Bahçelievler, Sanayi Caddesi üzerinde bir aracın çakar-siren tertibatı ile gelin arabası yapıldığı, bir başka araç sürücüsünün de drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu olaylara ilişkin, çakarlı araç sürücüsü A.B.B. ve drift yapan araç sürücüsü H.Ö.Y. yakalandı.

A.B.B.'ye bin 483 lira, H.Ö.Y.'ye ise 6 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 183 lira  cezai işlem uygulandı. H.Ö.Y.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken drift yapılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca H.Ö.Y.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. 

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