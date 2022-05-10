Usulsüz bağışa Valilik freni! Nesin Vakfı’nın paraları bloke edildi

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İstanbul’un Çatalca ilçesinde gerçekleştirdiği karanlık faaliyetlerle sıklıkla gündeme gelen ateist Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Vakfı’nın yolsuzluk gerekçesiyle hesaplarına bloke konuldu. Bünyesindeki çocuklara taciz-tecavüz vakalarıyla gündeme gelen, Çatalca’daki çiftlik arazisinde masonik yapılardan destek aldığı ifşa olan ve bölgede yapılan cami inşaatını CHP’li İBB’ye gammazlayarak durdurulmasını sağlayan Nesin Vakfı’nın yasadışı işlemleri deşifre oldu. Ateist formdaki vakfın yasadışı bağış kampanyaları düzenleyerek kasasını doldurduğu ve bu şekilde arazi sahibi oldukları tespit edildi. Skandala el koyan İstanbul Valiliği’nin vakfın banka hesaplarını bloke ettiği, toplanan bağış paralarının ve bu paralarla 2017 yılında satın alınan arazinin iadesini istediği öğrenildi.

Skandalı kendileri de doğruladı

Konuya ilişkin açıklama yapan vakfın yöneticisi ve Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin, hesaplarına bloke konulduğu iddiasını doğruladı. Bölgedeki dindar Rabıta Vakfı’nı da hedef gösteren Nesin, vakıf mensuplarının kıldığı teravih namazından “ayin” diye bahsetmesi saygısızlığını ortaya koydu. Ali Nesin, şunları ifade etti: “Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı. İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret.”

Rabıta Vakfı’nın ne alakası var?

Ali Nesin, “2017’de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı’nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik. Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk” sözlerini sarf ederek, topladığı bağışla aldığı arazi üzerinden yine dindarlara sataştı. Nesin, hezeyanlarına şöyle devam etti: “Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan.”

Yalanlarını Akit ortaya çıkarmıştı

Yasadışı bağışla Çatalca’daki arazileri zehirli sarmaşık gibi saran Nesin Vakfı’nın, parasal oyunlarla değil vakıf malı olarak bölgeye intikal eden Rabıta Vakfı’na yönelik iftiralarını Akit çürütmüştü. Akit, Nesin Vakfı’nın bölgede çevirdiği dolapları şu haberlerle gözler önüne sermişti: 7 Ekim 2021’de “İmamoğlu çek ellerini mescidimizden”, 8 Ekim 2021’de “Çatalca, Nesin Vakfı’nın çiftliği gibi”, 10 Ekim 2021’de “Nesin’e ziyaret mescide kilit”, 12 Ekim’de “Ya yık ya da yıkarım!”, 13 Ekim 2021’de “Ya yık ya da yıkarım”, 31 Ekim 2021’de “Cami karşıtı Nesin’e mason desteği”

“Bize saldırdılar” yalanı

Vakfın fonlu medyaya servis ettiği “Cemaatçiler vakfın müdürüne saldırdı, çocukların fotoğraflarını çekiyorlar” şeklindeki iddiaların yalan olduğunu 13 Ekim 2021’de “Kavganın sebebi Nesin Vakfı’nın molozları” haberiyle gözler önüne sermiştik. Nesin Vakfı’nın yalanlarında “bize saldıran cemaatçi” denilen Sezer Korkmaz, yıllardır o bölgede oturduğunu söyleyerek, “İBB’nin vakıfta gerçekleştirdiği tadilat sırasında çıkan molozlar evimin önüne döküldüğü için vakıf müdürü Süleyman Cihangiroğlu ile tartıştık. Rabıta Vakfı ile hiçbir bağlantım yok” demişti.

İmamoğlu’na mescidi yıktırdılar

Nesin Vakfı, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ile kol kola girerek Çatalca’daki 49 metrekarelik mescidin inşaatını durdurup yıkım işlemlerine başlanmasını sağlamıştı. Nesin Vakfı’nın yasadışı paralarla büyüttüğü çiftliğinde masonik Rotary Kulübü’nden teçhizat desteği aldığı ortaya çıkmıştı. Nesin Vakfı eski yıllarda, 14 yaşındaki kız çocuğuna sistematik tacizlerin yaşandığı, 2 gönüllü öğreticinin tutuklanıp ve ceza almasıyla gündeme gelmişti.