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Yaşam Üstüne asfalt parçası düşen vatandaş olduğu yere yığılıp kaldı
Yaşam

Üstüne asfalt parçası düşen vatandaş olduğu yere yığılıp kaldı

Amasya'da iş yerinin önünde duran şahsın üzerine akli dengesi yerinde olmayan şahsın attığı asfalt parçası düştü. Talihsiz adamın yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 19:33:00 -

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Celaleddin Kayış'ın kafasına akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın attığı büyük asfalt parçası isabet etti.

Olduğu yere yığılıp kaldı

Yere düşerek hareketsiz halde yatan evli ve 3 çocuk babası Kayış ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kayış, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayış'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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