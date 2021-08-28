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Yerel Üstünden uyuşturucu çıkan adam tutuklandı
Yerel

Üstünden uyuşturucu çıkan adam tutuklandı

Samsun'da 36,35 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 16:07:00 -
Üstünden uyuşturucu çıkan adam tutuklandı

Samsun'da 36,35 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un lkadım Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri tarafından, E.Ş. isimli şahsın içerisinde bulunduğu araçtan 36,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ş., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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