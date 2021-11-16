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Aktüel Üstadın "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim" demesi boşuna değilmiş!
Aktüel

Üstadın "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim" demesi boşuna değilmiş!

Siyonist işgalci İsrail yönetimi, her gün Filistinli mazlumlara ait ev ve işyerlerini keyfi bir şekilde yıkıyor. İsrail’in bu zulmü, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim” dizelerinin haklılığını tekrar tekrar ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:13:00 -
Üstadın "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim" demesi boşuna değilmiş!

 yeniakit  Ankara 

Siyonist işgalci İsrail yönetimi, her gün Filistinli mazlumlara ait ev ve işyerlerini keyfi bir şekilde yıkıyor. İşgal güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında çok sayıda ticari yapıyı yıktı.

Gözaltına aldıkları kişinin evini kullanılmaz hale getiriyorlar!

İsrail işgal güçleri, yine bu sabah Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Surik beldesinde evine baskın düzenlediği Mecdi Eş-Şeyh'i gözaltına alırken, ev eşyalarına zarar verdi. Gözaltı işlemi sırasında direnişle karşılaşmadıkları halde evdeki eşyaları kırıp dökerek kullanılmaz hale getiren İsrail askerlerinin yaptıkları, Müslümanlara karşı duydukları kin ve nefreti bir kez daha gösterdi. İsrail’in bu zulmü, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim” dizelerinin haklılığını tekrar tekrar ortaya koydu.

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