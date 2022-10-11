  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Usta’dan sözde sanatçıya tepki geldi!
Siyaset

Usta’dan sözde sanatçıya tepki geldi!

Utanmadan Türk milletine hakaret eden sözde sanatçı Metin Akpınar’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 17:41:00 -
Usta’dan sözde sanatçıya tepki geldi!

YENİ AKİT  ANKARA

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Metin Akpınar, sahnede yaptığı konuşmada Türk milletine hakaret etti. Akpınar’ın hakareti sonrası binlerce kişi tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi.

Usta paylaşımında, “Millete cahil deyip hakaret etmek bir sanatçıya yakışmıyor, pardon gerçek sanatçıya” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23