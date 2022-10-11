Usta’dan sözde sanatçıya tepki geldi!
Utanmadan Türk milletine hakaret eden sözde sanatçı Metin Akpınar’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’dan tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Metin Akpınar, sahnede yaptığı konuşmada Türk milletine hakaret etti. Akpınar’ın hakareti sonrası binlerce kişi tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkisini dile getirdi.
Usta paylaşımında, “Millete cahil deyip hakaret etmek bir sanatçıya yakışmıyor, pardon gerçek sanatçıya” ifadelerini kullandı.