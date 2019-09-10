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Usta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

10 Eylül 2019 Salı 18:15
Usta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.



Sanatçı Dinçer Sümer, bir süredir İzmir’de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer için önce tiyatro yolculuğunun başladığı İzmir Konak Sahnesi’nde tören düzenlendi, ardından ikindi namazını müteakip Hamidiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Sümer’in naaşı, Urla Zeytinalanı Mezarlığı’na defnedildi.



"Onsuzluğa alışmak çok zor"


Sümer’in eşi Ülkü Sümer, "Benim için olduğu gibi Türkiye için de çok önemli bir isimdi. Ben aynı zamanda hayat arkadaşımı ve çocukluk arkadaşımı kaybettim. Onsuzluğa alışmak çok zor ama başka çaresi yok. Başımız sağ olsun" dedi. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Serdar Kamalıoğlu da, "Dinçer Hoca hakkında kelimeler yetersiz kalıyor. Bir iki kelime ile anlatılacak bir insan değildi. Sadece tiyatro oyunları değil, şiirleri, senaryoları, romanları var. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in sanat danışmanlığını yapmış. Bütünüyle çok geniş kapsamlı bir sanat adamıydı. Acı bir kayıp, büyük bir eksiklik. Maalesef sanat camiasından yıldızlar kayıp gidiyorlar. Onların yerini dolduramıyoruz. Bu tür insanların yeri kolay kolay dolmuyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:15
  1. sanat

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