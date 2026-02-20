  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Usta komedyenden üzen haber: Yalçın Özden yoğun bakımda
Gündem

Usta komedyenden üzen haber: Yalçın Özden yoğun bakımda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Usta komedyenden üzen haber: Yalçın Özden yoğun bakımda

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı; 78 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı. 78 yaşındaki Özden’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Özden’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Mesajda, usta ismin yoğun bakımda bulunduğu belirtilerek sevenlerinden dua istendi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

