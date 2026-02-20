Usta komedyenden üzen haber: Yalçın Özden yoğun bakımda
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı; 78 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Ünlü komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı. 78 yaşındaki Özden’in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Özden’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Mesajda, usta ismin yoğun bakımda bulunduğu belirtilerek sevenlerinden dua istendi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."