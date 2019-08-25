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Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası sona erdi

- Ömer Karaevli, "Cheston de la Pomme d'Or Z" isimli atıyla Avrupa'nın en iyi 25 binicisi arasına girdi

25 Ağustos 2019 Pazar 22:23
Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) - Hollanda'da düzenlenen Usta Biniciler Engel Atlama Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi milli biniciler Ömer Karaevli ve Efe Siyahi temsil etti.

Finale kalan Ömer Karaevli, "Cheston de la Pomme d'Or Z" isimli atıyla 23. oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ömer Karaevli, 'Cheston de la Pomme d'Or Z' isimli atıyla Avrupa'nın en iyi 25 binicisi arasına girerek yarışmanın finalini 23. sırada tamamladı. Ülkemiz binicilik tarihinde bir ilke daha imza attı." denildi.

Şampiyonada altın madalyayı "Clooney 51" isimli atıyla İsviçreli Martin Fuchs kazandı.

İngiltere'den Ben Maher, "Explosion W" adlı atıyla ikinciliği, Belçikalı Jos Verlooy ise "Igor" isimli atıyla üçüncülüğü elde etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:23
  1. Binicilik
  2. Engel Atlama Avrupa Binicilik Şampiyonası
  3. Hollanda
  4. Ömer Karaevli

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