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Üst düzey Rus yetkiliden flaş açıklama: ABD çekilmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada,"ABD'nin birden bire, tamamen ve tartışmasız olarak Suriye'deki varlığını sonlandıracak olmasını tahayyül edemiyorum" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:41
Üst düzey Rus yetkiliden flaş açıklama: ABD çekilmeyecek

Rusya, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD'nin birden bire, tamamen ve tartışmasız olarak Suriye'deki varlığını sonlandıracak olmasını tahayyül edemiyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ‘Washington’da Suriye’deki gayrimeşru askeri varlığı sürdürmeye yönelik destek ve dünyada hakim olma yarışı’ sürerken, ABD’nin ülkeden tamamen çekilecekleri konusunda şüpheli olduklarını söyledi.

"Birçok faktör etkili olacak"

Rus basınına konuşan Ryabkov, Rusya’nın ABD’nin Suriye’den çekileceğine inanıp inanmadığı yönündeki soruyu yanıtladı. Ryabkov “ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusu üzerinde yakın gelecekte birçok farklı faktör etkili olacak. Çekilme kararının ABD’deki farklı yapılarda nasıl değerlendirildiğini, yönetimden konuyla ilgili ne tür sinyaller verildiğini görüyoruz” dedi.

"Yanıldığıma inanmak isterdim”

Washington’da Suriye’de gayrimeşru olarak bulunmaya devam etme taraftarlarının çok fazla olduğunu belirten Ryabkov “Washington kontrolsüz şekilde dünyada hakim olma, her yerde var olma ve sorunları sadece kendi istediği gibi çözme yarışı içerisindeyken, ABD’nin birden bire, tamamen ve tartışmasız olarak Suriye’deki askeri varlığını sonlandıracak olmasını tahayyül edemiyorum. Yanıldığıma inanmak isterdim” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ'i yenilgiye uğratıldığı için Suriye’den çekileceklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:41
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