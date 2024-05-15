Üst düzey Hizbullah komutanına suikast
Siyonist işgal rejimi savaş uçakları Tire'de Hizbullah'ın önemli saha komutanlarından Hüseyin Mechi'yi şehit etti.
Siyonist işgal rejimi savaş uçakları Tire'de Hizbullah'ın önemli saha komutanlarından Hüseyin Mechi'yi şehit etti.
İşgal ordusu , Hizbullah'ın "Güney Cephesi" biriminde üst düzey bir saha komutanını hava saldırısıyla şehit ettiğini açıkladı. Şehit komutanın işgal rejimine yönelik birçok eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Hüseyin İbrahim Mechi olduğu belirtildi.
Mechi, arabasında seyahat ederken işgalcinin hava kuvvetlerine ait bir uçak tarafından saldırıya uğradı.
Beit Yahon köyü sakini Mechi'nin korumasıyla birlikte şehit olduğunu bildirdi.
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