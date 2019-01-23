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"Üst düzey El Kaideliyi öldürdük"

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'e bağlı unsurlar, El Kaide bağlantılı üst düzey bir ismi öldürdüklerini açıkladı. Söz konusu El Kaideli'nin, 2016'da ABD'nin bir saldırısı sonucu öldürüldüğü de açıklanmıştı... El Kaide'den konuya dair bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
"Üst düzey El Kaideliyi öldürdük"

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu", ülkenin güneyinde El Kaide bağlantılı üst düzey bir ismi öldürdüklerini açıkladı.

Kısa bir süre önce ülkenin güneyinde operasyon başlattıklarını açıklayan "Libya Ulusal Ordusu", Mepa News'in haberine göre, bölgede üst düzey bir ismi öldürdüklerini açıkladı.

Oluşumun sözcüsü Ahmed el Mismari tarafından yapılan açıklamaya göre, El Kaide komutanlarından Ebu Talha el Libi bölgedeki çatışmalarda öldürüldü.

2016'da da ölmüştü...

Ebu Talha el Libi'nin 2016 yılının Kasım ayında bir ABD hava saldırısında öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Mismari, Ebu Talha'nın yanı sıra Mısırlı Abdullah El Desuki ve Libyalı Mehdi Dengu'nun da öldürüldüğünü iddia etti.

El Kaide iddiaya dair bir açıklama yapmadı.

Mismari bir süre önce askeri birliklerinin ülkenin güneyini "temizlemek" için operasyon başlatmaya hazır olduğunu dile getirmiş, operasyonun amacının Libya'nın güneyinde "çeteleri, IŞİD'i ve yabancı paralı askerleri safdışı etmek" olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
  1. Libya
  2. Halife Hafter
  3. Libya Ulusal Ordusu
  4. El Kaide
  5. Ebu Talha el Libi

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