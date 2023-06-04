Üst düzey bürokratların Türkiye'ye gelişinde Osmanlı izleri!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katıldı. 2 gündür İstanbul'da olan Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi Osmanlı Devleti'ndeki düzeni hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti.
İki gündür İstanbul'da olan Stoltenberg'in Erdoğan ile bugün görüşmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Stoltenberg'in İstanbul'a geldikten iki gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini şöyle yorumladı:
‘Muktedir’ Osmanlı’da yabancı elçiler, üst düzey bürokratlar geldiğinde birkaç gün misafir edilir, huzura ondan sonra kabul edilirdi.
Eski Türkiye’de yabancı elçiler, üst düzey bürokratlar günübirlik gelir, talimatları bildirip birkaç saat sonra ülkelerine dönerlerdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Nato Genel sekreteri Stoltenberg Erdoğan’la görüşmek için 2 gündür İstanbul’da,
Bugün “huzura kabul edildi.”