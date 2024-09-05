Üsküp'te bir vatandaşın Hakan Fidan'a sorduğu soru viral oldu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Hakan Fidan'ı selamlayan Üsküplü vatandaş, "Tayyip ağabey nasıl?" diye sordu. Fidan gülerek "Tayyip ağabey iyi" cevabını verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Üsküp'teki temasları sırasında Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Fidan, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında Üsküplü bir vatandaş, "Tayyip ağabey nasıl?" diye sordu.
Bakan Fidan ise gülümseyerek, "Tayyip ağabey iyi" yanıtını verdi. Samimi diyalog, Fidan’ın ziyareti boyunca sıcak bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı.