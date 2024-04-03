Üsküdarlı Süleyman Amca CHP’lilerin hışmına uğradı! Suç duyurusunda bulunuldu
Sokak röportajlarından birinde AK Parti’ye olan desteği ile gündeme gelen 'Süleyman Amca' olarak ünlenen Süleyman Çakır, Üsküdar Belediyesi CHP'ye geçince dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Seçimlerin ertesi günü CHP’li gençler tarafından aşağılık harekette bulunuldu.
Sokak röportajında "Laiklik elden gidiyor, irtica geliyor" sözleriyle sosyal medyada ünlenen Süleyman Çakır'a CHP'li gençlerden aşağılık bir saldırı geldi.
Namaza giderken saldırıya uğradı
CHP’li olduğu belirtilen gençlerden bazıları Süleyman Amca’yı ensesine vurarak küfür ve hakaret ederek darp etti.
Olaydan sonra emniyete başvuran Süleyman Çakır, şikâyette bulundu.