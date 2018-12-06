Üsküdar’daki arazi 550 milyona İGDAŞ’ın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Üsküdar’ın en değerli arazisi olarak belirtilen Ünalan’daki araziyi ihale usulü ile İGDAŞ’a sattı. Bölgedeki 29 bin 664 metrekare büyüklüğündeki için İBB Encümen Salonu’nda ihale gerçekleştirildi. Önceden duyurusu yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ihalede, İGDAŞ, 386 milyon liralık bir teklif verdi. Ardından pazarlık yapıldı. Pazarlık sonucunda üzerinde İkmal Müdürlüğü bulunan İGDAŞ, 550 milyon lira vererek arazinin sahibi oldu.