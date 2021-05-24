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Üsküdar'da korkutan yangın!

Üsküdar Yavuztürk Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:02:00 - 2021-05-24 21:06:37

Üsküdar’da bir binanın çatısında çıkan yangında alevler yan binaya ve diğer dairelere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatı katında yangın

Yangın, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fırın Arkası Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın terası ve apartman dairesi ile yan binanın çatısına sıçradı. Binadan yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binada hasar oluştu

Adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Uzun süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangını erken fark eden bina sakinlerinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Abbas Yıldız, "Yangının tam olarak neden çıktığını bilemiyoruz. Bir anda her tarafı sardı. İtfaiye müdahale etti. Binadakiler yangını fark edince binayı boşaltmış. Kimseye zarar gelmedi" diye konuştu.

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