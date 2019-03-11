Üsküdar'da korkunç kaza! Görgü tanığı: Telefonla oynuyordu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahilde seyir halideyken ters yöne girip taksiye çarpan İETT otobüsünün şoförü hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Olayın görgü tanığı, İETT şoförünü suçlayarak, "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi.

İstanbul'da Üsküdar sahilinde ters yöne girdiği öne sürülen İETT otobüsünün neden olduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 13.30 sıralarında Üsküdar sahili Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine giden İETT otobüsü, Beykoz yönüne giden taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yakıt alan başka bir araca çarptı. Otobüs ise taksinin arkasından gelen başka bir araca çarparak durabildi. Taksi şoförü ağır yaralandı İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksi şoförü sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı. Biri İETT otobüsü olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu yaşandı. "Telefonla oynarken vurdu" Kazayı gören görgü tanığı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi. İETT aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

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