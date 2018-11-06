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Üsküdar'da inanılmaz keşif! Asfaltı kazınca ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında asfaltın hemen altında tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

06 Kasım 2018 Salı 10:54
Üsküdar'da inanılmaz keşif! Asfaltı kazınca ortaya çıktı

İSKİ, İstanbul'da Üsküdar Meydanı'nda yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor. Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.

Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.

Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:54
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
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  6. İSKİ
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