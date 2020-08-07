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Aktüel

Üsküdar'da hastanenin idari binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:14:28 -
Üsküdar'da hastanenin idari binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesindeki iki katlı idari binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerleşkesinde bulunan iki katlı idari binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



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