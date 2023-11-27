Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Üsküdar’da el frenini çekmeden indiği otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak'ta aracını park eden F. E. (42), el frenini çekmeden otomobilden indi.
Aracın hareket ettiğini gören E., durdurmak için önüne geçtiği otomobilin altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
E.’nin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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