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Üsküdar'da camide hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Camide hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:52
Üsküdar'da camide hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Üsküdar'dacamiden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Kısıklı Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Çalışma kapsamında, Güzeltepe Mahallesi'nde, eşkal bilgilerine uyan ve şüpheli hareketler sergileyen Abdulbaki G. (32) durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin çantasında kapı açmaya yarayan keski aleti bulundu. Zanlı ilk ifadesinde camiden hırsızlık yaptığını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında şüphelinin Üsküdar'da bir camide meydana gelen ''mala zarar verme'' ve Bayrampaşa'da bir camideki ''hırsızlık'' olayının faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:52
  1. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  2. Kısıklı Mahallesi
  3. Güzeltepe Mahallesi
  4. Camide hırsızlık

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