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Yaşam Cenazelerde Taziye Yemeği Yasaklandı
Yaşam

Cenazelerde Taziye Yemeği Yasaklandı

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Cenazelerde Taziye Yemeği Yasaklandı

Elazığ’da bir camide, cenaze sahiplerinin omuzundaki ağır maddi ve manevi yükleri hafifletmek amacıyla taziye yemeği verilmesi yasaklandı.

Elazığ’da bir camide, cenaze sahiplerinin omuzundaki ağır maddi ve manevi yükleri hafifletmek amacıyla taziye yemeği verilmesi yasaklandı.

Alınan bu duyarlı karar, asırlardır süregelen ama zamanla özünden uzaklaşarak bir külfete dönüşen yanlış bir uygulamanın son bulması adına umut ışığı oldu.

İslamiyet’in ilk dönemlerinde ve Peygamber efendimizin (s.a.v.) sünnetinde taziye sahibi yemek vermez; aksine komşular ve akrabalar cenaze evine yemek götürerek bu acılı günlerinde ailenin yükünü paylaşırdı. Ancak zaman içinde bu güzel sünnet tersine dönerek taziye sahipleri için büyük bir eziyete ve mali çıkmaza dönüştü. Bugün birçok aile, yakınını kaybetmenin derin acısını yaşarken, bir yandan da günlerce yüzlerce kişiye yemek ve çay ikram etmek, şehir dışından gelen misafirleri ağırlamak zorunda bırakılıyor.

Ekonomik durumu yetersiz olan pek çok aile, acısını bile yaşayamadan borç harç içinde bu yükün altından kalkmaya çalışıyor. Hem yasını tutmak hem de kalabalık misafir gruplarını ağırlamak zorunda kalan cenaze sahipleri, manevi olarak da büyük bir tükenmişlik yaşıyor.

Elazığ’da hayata geçirilen bu örnek uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması, hem dini esnekliklerin ve özün hatırlanması hem de insan hayatının kolaylaştırılması açısından büyük bir önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki taziye günlerinde asıl olan, cenaze sahibine sıkıntı vermek, onları zor durumda bırakmak değil; acısını paylaşmak, yarasına merhem olmak ve ona yardımcı olmaktır. Toplumsal dayanışmanın gerçek ruhuna dönmesi temennisiyle, bu örnek kararın tüm yurtta karşılık bulmasını diliyoruz.

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