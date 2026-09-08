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Gündem İstanbul ve Bursa’da operasyon: 8 tarihi eser kaçakçısı 421 eserle yakalandı
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İstanbul ve Bursa’da operasyon: 8 tarihi eser kaçakçısı 421 eserle yakalandı

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İstanbul ve Bursa’da operasyon: 8 tarihi eser kaçakçısı 421 eserle yakalandı

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 421 parça ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt içinde kayıt dışı el değiştiren ve satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 421 parça ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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