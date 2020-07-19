  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Üsküdar'da 2 katlı bina çöktü

Üsküdar'ın Selami Ali Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir ahşap bina çöktü.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:14:00 -
Üsküdar'da 2 katlı bina çöktü

Üsküdar'da, 2 katlı ahşap evin üst katında çökme meydana geldi.

Selami Ali Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan ve boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap evin üst katı çöktü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boş olan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olayda binanın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı