Üsküdar’da 14 araba zincirleme kaza yaptı

Üsküdar’da 13 araç ve bir TOMA’nın da girdiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Üsküdar yönünde hareket halindeyken freninin tutmadığını fark eden TOMA aracı, siren çalarak ilerledi. Oldukça hızlı gitmekte olan TOMA aracı önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. TOMA aracını fark eden sürücüler kazadan kurtulamadı. Arkadan gelen ve kazayı fark edemeyen diğer otomobiller ise kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosikletli bölgedeki hastaneye götürüldü. Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde trafik durdu. Araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.



“Kaçmaya çalıştım, kaçamadım”

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cüneyt Ergüven, “Ümraniye’den siren çalarak geliyordu, alt geçidi geçtikten sonra süratli geldiğini fark ettik. Kaçmaya çalıştım, kaçamadım. Sol taraftan bana çarptı” dedi.