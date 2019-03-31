Üsküdar yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Üsküdar 2019 yerel seçim sonuçları

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Üsküdar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Üsküdar belediye başkan adayı Hilmi Türkmen (Cumhur İttifakı)

CHP Üsküdar belediye başkan adayı Ahmet Kılıç (Millet İttifakı)

DSP Üsküdar belediye başkan adayı Güven Hokna

SP Üsküdar belediye başkan adayı Yılmaz Bayat

BTP Üsküdar belediye başkan adayı Hüseyin Turhan

Vatan Partisi Üsküdar belediye başkan adayı Ali Serdar Bolat

Üsküdar belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Üsküdar’da seçmenler Üsküdar yerel seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesini kim kazandı? Üsküdar belediyesi hangi partiden? Üsküdar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Üsküdar ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Üsküdar seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Üsküdar seçim sonuçları, Üsküdar yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Üsküdar belediye meclis üyesi adayları

CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Adayları

Nuray Kılıç

Tuğrul Arık

Doğan Tekel

Nurkal Dedetaş

Osman Türkmen

Köksal Durmuş

Celal Danış

Muharrem Arslan

Nasrettin Özkaya

Ahmet Başbaydar

Aziz Yağmur

Onur Çukurlu

Ayça Betil Kını Mete

Selahattin Kamişoğlu

Abdül Kadir Ekşi

Hüseyin Kazan

Muazzez Gözütpk

İbrahim Giritoğlu

Tahsin Epli

Nihat Doğan

Seza Topaloğlu

Faruk Yege

Zelal Yalçın Küçük

İrfan Çebi

Emre Gülener

Ramazan Kırca

Erdal Gören

Seylap Güngördü

Hasan Basri Savaş

Haluk Büyükbalcı

Uğur Ural

Bilge Köksal

Nurali Akkaya

Hüseyin Akyaz

Yılmaz Katırcı

Zekeriya Ulaş Berberoğlu

Tahsin Yeşişgöz

Asiye Altınbaş

Erdoğan Yılmaz

İnanç Alicik

Kontenjan

Çetin Karadağ

Mehmet Taşdelen

Kökden Yücel

Rahim Baydar

Yılmaz Görlü

Üsküdar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hilmi Türkmen % 45.6

CHP adayı İhsan Özkes % 43.1

MHP adayı Habib Suiçmez % 5.5

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)