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Gündem Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kablolar patladı! Yolcular tahliye edildi
Gündem

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kablolar patladı! Yolcular tahliye edildi

Yeniakit Publisher
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Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kablolar patladı! Yolcular tahliye edildi

İstanbul’da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama sonrası istasyona duman yayıldı. Seferler durdurulurken yolcular tahliye edildi. Ulaşım belirli istasyonlar arasında sürdürüldü.

İstanbul’da ulaşım sorunları devam ediyor. Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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