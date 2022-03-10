Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek 10 Mart
Üsküdar su kesinti saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesinti olan ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Üsküdar su saat kaçta gelir 10 Mart Perşembe
İstanbul’da kimi zaman bakım kimi zaman da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. 10 Mart Perşembe günü Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesini etkileyen kesinti yaşanıyor. Söz konusu mahallede yaşayanlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek 10 Mart
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçükçamlıca Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.03.2022 15:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.