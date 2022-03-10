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Yaşam Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek 10 Mart
Yaşam

Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek 10 Mart

Üsküdar su kesinti saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesinti olan ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, Üsküdar su saat kaçta gelir 10 Mart Perşembe

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:09:00 -
Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek 10 Mart

İstanbul’da kimi zaman bakım kimi zaman da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. 10 Mart Perşembe günü Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesini etkileyen kesinti yaşanıyor. Söz konusu mahallede yaşayanlar ise kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek 10 Mart

İlçe         :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Küçükçamlıca Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               10.03.2022 15:05

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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