Üsküdar Sahilinde Korku Dolu Anlar! Hatalı Sollama Araçları Birbirine Kattı!
Yerel

Üsküdar Sahilinde Korku Dolu Anlar! Hatalı Sollama Araçları Birbirine Kattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Üsküdar Sahilinde Korku Dolu Anlar! Hatalı Sollama Araçları Birbirine Kattı!

Üsküdar Paşalimanı Caddesi’nde yapılan hatalı sollama, Tofaş marka otomobilin hurdaya dönmesine yol açan şiddetli bir kazaya neden oldu. Toplam üç kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalarla araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkarıp hastaneye ulaştırdı. Olay sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'nde gerçekleşti. 67 LP 432 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 34 NEC 241 plakalı aracı sollamak istediği sırada, karşı şeritten gelen 34 NLY 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç adeta hurdaya döndü, iki araçta da ağır hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Üsküdar Beykoz sahil yolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

