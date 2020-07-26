  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çekirdek yasağına uyulduğu için vatandaşlara dondurma ikram etti

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:04:32 -
Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen çekirdek yasağına uyulduğu için vatandaşlara dondurma ikram etti.

Türkmen ve zabıta ekipleri, Salacak sahilinde gezmeye gelen vatandaşlara dondurma dağıttı.

Hilmi Türkmen, Üsküdar sahilinde kabuklu yemiş yasağına vatandaşların uyduğunu, bunun için sıcak havada teşekkür dondurması dağıttıklarını söyledi.

Sahilde gezen ve manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar belediye başkanına dondurma için teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı