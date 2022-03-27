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Yerel Metroda yangın paniği
Yerel

Metroda yangın paniği

Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 11:02:00 - 2022-03-27 11:06:09
Metroda yangın paniği

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak durağındaki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Metronun Çakmak istasyonundaki elektrik trafosunun bulunduğu bölümde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevliler, yoğun duman nedeniyle metro istasyonunu boşaltarak kapattı, itfaiye de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Üsküdar Çekmeköy metro seferlerinin devam ettiği, araçların Çakmak durağında durmadığı öğrenildi.

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