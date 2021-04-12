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Ekonomi Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı mı?
Ekonomi

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı mı?

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı'na 45 zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu zabıta alımı için başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üsküdar Belediyesi bünyesine yapılacak olan zabıta alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı mı? Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır? Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Üsküdar Belediyesi zabıta alımı sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 20:18:00 -
Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları başladı mı?

Üsküdar Belediyesi’ne lise, önlisans ve lisans mezunu 45 zabıta memuru alınacak. Üsküdar Belediyesi'nde istihdam edilecek olan zabıta memurları için başvurular 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Zabıta adayları, Üsküdar Belediyesi’nin internet adresinden belirtilen başvuru formu ve diğer istenen belgeleri temin edebilir. Üsküdar Belediyesi zabıta alımı internet üzerinden veya posta ile gerçekleştirilmeyecek. Peki, Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır?

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar başvuru sırasında istenilen belgeleri 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (saat 17.00) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekir. Söz konusu başvurular şahsen yapılacaktır.

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

Üsküdar Belediyesi zabıta alımı sınavı ne zaman?

Zabıta alımı için yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Söz konusu sınavlar, 7 Haziran 2021 tarihi saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

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