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Gündem Düğünden çıkıp eve giden gelin aracının lastiği patladı: Damat ile gelin hastanelik oldu
Gündem

Düğünden çıkıp eve giden gelin aracının lastiği patladı: Damat ile gelin hastanelik oldu

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Düğünden çıkıp eve giden gelin aracının lastiği patladı: Damat ile gelin hastanelik oldu

Nevşehir'in Göre beldesinde yapılan düğünün ardından eve gitmek için yola çıkan düğün konvoyunda gelin aracının lastiği patladı. Takla atan araçtan çıkarılan gelin ile damat hastaneye kaldırılırken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Göre beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göre Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün töreninin ardından hareket eden konvoydaki gelin otomobili, Göre Belediyesi Şantiyesi önünde seyir halindeyken ön sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan gelin ve damat, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan çift, tedbir amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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