32 yaşına doğru: Abdülkerim Bardakçı stoper takviyesi istedi! Durum hiç iyi değil

Uzun sezon düşünüldüğünde Galatasaray'ın mevcut stoper rotasyonuyla yola devam etmesi çok zor gözüküyor. Abdülkerim'in Rennes önündeki grafiği ise stoper takviyesini zorunlu hale getirdi. Yönetim de konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Fotospor'a göre; Sarı-Kırmızılı takıma birçok bölgede transfer şart gibi gözüküyor.