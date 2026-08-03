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32 yaşına doğru: Abdülkerim Bardakçı stoper takviyesi istedi! Durum hiç iyi değil

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32 yaşına doğru: Abdülkerim Bardakçı stoper takviyesi istedi! Durum hiç iyi değil

Galatasaray hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kalmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı inanılmaz hatalar sonrasında stoper takviyesi 'şart' gibi gözüküyor...

#1
Foto - 32 yaşına doğru: Abdülkerim Bardakçı stoper takviyesi istedi! Durum hiç iyi değil

Dünya Kupası'nda Milli Takım'la boy gösteren Abdülkerim Bardakcı, sonrasında tatile çıkmıştı. Ve 31 yaşındaki stoperin tatil fotoğrafları "kilolu" bulunmuştu! Galatasaray genel anlamda hazırlık maçlarında hiç iyi bir performans sergileyemedi. Son rakip ise Fransa'dan Rennes'di...

#2
Foto - 32 yaşına doğru: Abdülkerim Bardakçı stoper takviyesi istedi! Durum hiç iyi değil

Abdülkerim Bardakcı, inanılmaz hatalar yaptı. Bu arada çok uzun süredir mevcut kadroda Abdülkerim dışında solak bir stoper yok. 1.85 boyundaki futbolcunun yeni sezon öncesindeki performansı, kafaları fena halde karıştırdı. Tecrübeli savunmacı, 7 Eylül tarihinde de 32 yaşına girecek.

#3
Foto - 32 yaşına doğru: Abdülkerim Bardakçı stoper takviyesi istedi! Durum hiç iyi değil

Uzun sezon düşünüldüğünde Galatasaray'ın mevcut stoper rotasyonuyla yola devam etmesi çok zor gözüküyor. Abdülkerim'in Rennes önündeki grafiği ise stoper takviyesini zorunlu hale getirdi. Yönetim de konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Fotospor'a göre; Sarı-Kırmızılı takıma birçok bölgede transfer şart gibi gözüküyor.

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